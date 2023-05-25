В Санкт-Петербурге решили не вводить курортный сбор для туристов в 2023 году

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В 2023 году в Санкт-Петербурге не будут взимать с туристов курортный сбор. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, в текущем году власти проработают для реализации инициативы всю необходимую инфраструктуру. При этом они уже обсудили эту возможность с участниками туристической индустрии, туроператорами, гостиницами и ассоциациями.

"В принципе, выработали план, который будет наименее безболезненный для участников рынка и отчасти для тех, кто приезжает в город. Нам понятно, что нужно ввести эти нормативно-правовые акты и к взиманию сбора вернуться уже в следующем году", – сообщил Пиотровский.

До этого сообщалось, что с 1 августа в Санкт-Петербурге запустят пилотный проект по курортному сбору. Он должен был продлиться до 31 декабря 2024 года. Планировалось, что курортный сбор составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения.

