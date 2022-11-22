Россиянам рассказали об интересных местах алтайского курорта Белокурихи

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться до алтайского курорта Белокурихи можно на самолете. Сначала нужно потратить 4,5 часа до Горно-Алтайска, затем около 1,5 часа на такси. Все вместе будет стоить около 9,5 тысячи рублей.

Местный гид рассказал, какие достопримечательности можно посмотреть в регионе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.