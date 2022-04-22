В Венеции ввели новый налог для туристов

В Венеции вводят новый налог для туристов. По 10 евро придется заплатить тем, кто приезжает в город всего на день.

Потребуют деньги и за более длительный период. В таком случае сбор за пребывание включают в тарифы отелей. Плата составит от 3 до 10 евро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

