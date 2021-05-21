Москвичам рассказали, сколько стоит аренда дачи в СНТ Метровагонмаш

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

СНТ Метровагонмаш – 22 километра от МКАД по Осташковскому шоссе. За 58 рублей можно добраться и от метро "Медведково".

Двухэтажный деревянный дом там сдают за 67 тысяч рублей в месяц. Внутри спальня, санузел, бытовая техника. Также есть терраса и интернет, участок 6 соток с беседкой и гостевым домиком. Также в СНТ есть 2 закрытых пляжа, один детский. При этом до Клязьминского водохранилища 10 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.