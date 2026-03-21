Москвичам, отправившимся отдыхать в Египет, пришлось спасаться от сильнейшей песчаной бури

Москвичам, которые отправились отдыхать в Египет, пришлось спасаться от сильнейшей песчаной бури. Она накрыла в том числе курортные районы. Отменены все экскурсии, отдыхающим запретили купаться в море и попросили по возможности даже не выходить из отелей.

Видимость снизилась до 50 метров. Эпицентром бури стала Хургада, где во время экскурсии турист Денис Батранков застал стихию. По его словам, в глаза летит песок, очень сложно идти, а ветер достаточно сильный. Песчаная буря прошла и в другом египетском курорте, городе Шарм-эль-Шейх.

