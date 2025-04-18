Пляжи Анапы и Темрюкского района не соответствуют санитарным требованиям

Больше сотни пляжей Анапы и Темрюкского района по уровню загрязнений не подходят для отдыха и купания. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Пляжи продолжают очищать, но пока они не соответствуют санитарным требованиям. При этом с питьевой водой, продуктами и воздухом на курортах все в порядке.

Туроператоры ищут альтернативы пляжному отдыху. Можно ли вернуть оплаченные путевки – в эфире телеканала Москва 24.