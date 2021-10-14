Москвичам рассказали, как добраться до Светлогорска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться до Светлогорска можно на самолете. Для этого нужно долететь до Калининграда. Время в пути составит примерно два часа. Далее еще час придется потратить на дорогу в электричке. Оба билета обойдутся минимум в 3 тысячи рублей.

На поезде получится чуть дешевле, правда, на поездку придется закладывать почти 20 часов. Столько же и на машине, но бензин обойдется в 6 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.