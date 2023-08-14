Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Туризм

"Актуальный репортаж": автопробег проекта "Путешествуй по РФ" подошел к концу

"Актуальный репортаж": автопробег проекта "Путешествуй по РФ" подошел к концу

"Цифра дня": 160 тысяч рублей

Застрявших в Анталье российских туристов вывезут на дополнительном рейсе

Стоимость отдыха на курортах Турции достигла пика за последние 20 лет

Застрявшая в Анталье группа туристов готовится вылететь в РФ

Группа российских туристов застряла в Анталье

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 августа

"Актуальный репортаж": московские журналисты отправились в автотурне в Крым

Россия и Китай возобновили безвизовый режим для групповых турпоездок

Автопробег проекта "Путешествуй по России" подошел к концу

Более трети россиян за последние пять лет отправлялись в туристические поездки на автомобилях. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Съемочная группа канала Москва 24 решила отправиться в автопробег по маршруту "Москва – Ялта". За время путешествия такого формата удается посмотреть множество городов и их достопримечательности. На данный момент коллеги добрались до Крыма, конечной точки маршрута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоРоман КарловЕкатерина ФоменкоЛилия Шарафутдинова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика