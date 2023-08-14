"Актуальный репортаж": автопробег проекта "Путешествуй по РФ" подошел к концу

Более трети россиян за последние пять лет отправлялись в туристические поездки на автомобилях. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Съемочная группа канала Москва 24 решила отправиться в автопробег по маршруту "Москва – Ялта". За время путешествия такого формата удается посмотреть множество городов и их достопримечательности. На данный момент коллеги добрались до Крыма, конечной точки маршрута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.