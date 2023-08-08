Анталья может усилить контроль за нелегальной сдачей туристам квартир в аренду – СМИ

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Власти курортной Антальи в Турции планируют усилить контроль за нелегальной сдачей квартир в аренду туристам, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве провинции.

Теперь там начнут уделять особое внимание случаям сдачи недвижимости в аренду туристам без официального уведомления властей об этом, уточнил инсайдер. По его словам, власти попросили жителей уведомлять об известных им случаях нелегальной сдачи квартир в аренду путешественникам. Однако информации об имевших место рейдах или проверках пока нет.

Источник поделился, что после получения подобных сообщений владельца недвижимости привлекут к ответственности за уклонение от выплаты налогов. В местных СМИ писали, что губернатор провинции Эрсин Языджы организовал встречи с представителями секторов туризма и недвижимости. Он якобы принял решение проверять случаи нелегальной сдачи квартир.

В конце июля Языджы рассказал, что Анталья в этом году в очередной раз побила личный рекорд по количеству принятых туристов. По его словам, с начала этого года турецкий курорт посетили 8 011 828 путешественников. Прошлый рекорд был установлен в 2019 году. На тот момент гостями Антальи стали 8 004 011 человек.

2 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Владимиром Путиным заявил, что в стране ожидается новый рекорд по количеству туристов из России. Так, в 2022-м Турцию посетили свыше 44,6 миллиона иностранцев, среди которых 5,2 миллиона – это россияне.