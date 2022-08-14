Россиянам рассказали о ценах на осенние и зимние туры

Пора планировать поездку на море на осень и зиму. Туроператоры открывают раннее бронирование. Отдых в Турции на бархатный сезон обойдется вдвое дешевле, чем летом. Еще одно популярное у россиян направление – Таиланд. Продажи путевок с начала года выросли в 10–12 раз.

С октября Аэрофлот открывает прямые рейсы, и билеты уже можно купить. Сколько стоят туры в Турцию и Таиланд? Что лучше выбрать? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.