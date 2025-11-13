Россиянам могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз. Такую вероятность не исключают в Минэкономразвития. Ранее Еврокомиссия запретила выписывать россиянам мультивизы.

Шенгенские визы выдают сейчас 17 стран. Приграничные, такие как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, и ряд других государств не выдают визы и не разрешают въезд россиянам на свою территорию с туристическими визами шенгенского соглашения, выданными другими странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.