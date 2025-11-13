Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 11:15

Туризм

Россиянам могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз

Россиянам могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз

Минэкономразвития не исключило полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

AirAsia может начать полеты в Россию в течение полугода

Деловой туризм предложили выделить в отдельную отрасль в России

В 2025 году Крым посетили 6 млн туристов

Еврокомиссия запретила выдавать шенгенские мультивизы гражданам России

Сезон речных путешествий завершится в Москве 10 ноября

Сезон речных путешествий завершится в Москве 10 ноября

Последний в этом сезоне теплоход отправится от Северного речного вокзала 10 ноября

Последний в этом сезоне теплоход отправится в круизное путешествие из Москвы 10 ноября

Россиянам могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз. Такую вероятность не исключают в Минэкономразвития. Ранее Еврокомиссия запретила выписывать россиянам мультивизы.

Шенгенские визы выдают сейчас 17 стран. Приграничные, такие как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, и ряд других государств не выдают визы и не разрешают въезд россиянам на свою территорию с туристическими визами шенгенского соглашения, выданными другими странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоМария РыбаковаАлексей Пименов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика