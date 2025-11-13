Форма поиска по сайту

13 ноября, 07:15

Минэкономразвития не исключило полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

Поездка в Европу для россиян может стать непростой задачей. В Минэкономразвития не исключили полное прекращение выдачи шенгена. Еврокомиссия с 7 ноября приостановила выдачу многоразовых виз, и теперь на каждую поездку требуется новый запрос и проверка.

Визовые центры Эстонии и Чехии уже закрылись, а такие страны как Швеция, Польша и Чехия не выдают туристические визы. По данным АТОР, число поездок россиян в страны ЕС сократилось в 10 раз по сравнению с 2019 годом. Туристы теперь выбирают для отдыха около 80 стран безвизового режима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

