Словения открыла границы для россиян

Словения открыла границы для жителей территорий Шенгенского соглашения и приезжающих из стран "красного списка", в том числе и россиян.

Для поездки понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Сделать его нужно не ранее, чем за 48 часов до поездки. Исследование могут проводить только учреждения, одобренные словенским Минздравом. Также пустят переболевших COVID-19 и тех, кто сделал прививку препаратами Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Ранее Россия возобновила международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 2021 года. Ранее РФ возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.