Туристический поезд Москва – Переславль-Залесский станет регулярным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Между Москвой и Переславлем-Залесским на регулярной основе начнет курсировать туристический поезд № 927/928. Ожидается, что благодаря его запуску укрепятся транспортные связи между регионами, говорится на сайте РЖД.

"Поезд будет курсировать с 21 февраля по специально разработанному расписанию в выходные и праздничные дни, когда спрос на туристические поездки наиболее высок. Отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 07:45, поезд № 928 будет прибывать в Переславль-Залесский в 10:40", – заявили в компании.

Планируется, что обратно из Переславля в столицу поезд направится в 18:30. В связи с инфраструктурными особенностями маршрута на участке будет дизель-поезд из трех вагонов.

В салоне будут удобные сиденья и санитарный модуль.

Ранее туристический поезд выходного дня отправился в свой первый рейс из Москвы. Расписание движения составлено так, чтобы за выходные дни люди могли посетить сразу два города.