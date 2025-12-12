Forbes включил Москву в топ мировых городов по развитию туризма. Как отметило американское издание, российская столица стремится стать эталоном города будущего, объединяя технологии и комфорт как для местных жителей, так и для туристов.

В Москве активно внедряются цифровые возможности, в том числе искусственный интеллект, во множество сфер – от туроператоров до гостиниц и транспортной логистики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.