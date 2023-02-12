Город Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока россиян

Карловы Вары как курорт находятся под угрозой исчезновения, заявил мэр города. Все из-за оттока россиян, которые составляли основную часть клиентуры и владели там недвижимостью.

По словам мэра, ни один город в Чехии не изменился за последнее время так сильно, как Карловы Вары. Теперь в городе туристы из западных стран, однако приезжают они, как правило, лишь на выходные дни.

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