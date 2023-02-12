Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 19:30

Туризм

Город Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока россиян

Город Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока россиян

В консульстве назвали неокончательным решение о допуске беременных россиянок в Аргентину

В "Аэрофлоте" прокомментировали ситуацию с рейсом Дели – Москва

Около 200 туристов из Москвы застряли в аэропорту Дели

"Актуальный репортаж": первые туристы из КНР приедут в Россию в феврале – марте

В Москве зафиксировали повышенный спрос на туры на февральские туры

Туроператоры отметили повышенный спрос на путешествия в февральские праздники

Туроператоры отметили повышенный спрос на путешествия в февральские праздники

Туроператоры заявили о росте спроса на путешествия

Аргентинский суд разрешил въезд в страну шести беременным россиянкам

Карловы Вары как курорт находятся под угрозой исчезновения, заявил мэр города. Все из-за оттока россиян, которые составляли основную часть клиентуры и владели там недвижимостью.

По словам мэра, ни один город в Чехии не изменился за последнее время так сильно, как Карловы Вары. Теперь в городе туристы из западных стран, однако приезжают они, как правило, лишь на выходные дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмза рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика