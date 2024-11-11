Москва вошла в тройку самых популярных направлений в РФ для путешествия на праздники

Москва вновь вошла в тройку самых популярных направлений для путешествий на праздники, привлекая как россиян, так и гостей из других стран. Среди предложений больше всего туров на период с 3 по 6 января, и уже почти треть всех новогодних туров в столицу продана. По прогнозам, спрос в ближайшее время продолжит расти.

В рейтинге городов, где российские туристы решили провести новогодние каникулы, Москва заняла второе место после Санкт-Петербурга, а третье – у Казани.

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