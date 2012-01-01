Эксперт Мкртчян назвал европейские страны, куда легко оформить шенген

В Норвегии с 29 мая решили ужесточить для россиян ограничения на посещение страны. Изменения коснутся тех, у кого цель визита не имеет первостепенной важности. При пересечении норвежской границы им начнут отказывать во въезде. Рассказываем подробности.



"Не первостепенной важности"

Норвегия, по данным АТОР, еще с 2022 года почти полностью прекратила выдачу турвиз гражданам РФ. Кроме того, в стране действует запрет на въезд машин с российскими номерами. Он вступил в силу осенью прошлого года. Теперь же местные власти анонсировали еще более жесткие ограничения для россиян. В заявлении на сайте норвежского правительства указано, что они заработают с 29 мая.

С этого момента гражданам, планировавшим туристическую поездку в Норвегию или визит в иных целях "не первостепенной важности", при пересечении границы откажут во въезде.





из заявления на сайте правительства Норвегии Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения. В некоторых случаях будут делаться исключения.

Речь идет, например, про тех, кто прибудет в страну на учебу или работу. Кроме того, исключение допускается в ситуациях, когда россияне приезжают в гости к живущим в Норвегии родным. В частности, к родителям, детям, фактическим и официально зарегистрированным супругам.

Решение норвежских властей прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, оно носит дискриминационный характер и подобные действия не могут остаться без ответа.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы не приемлем подобного решения. И мы сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут в последнее время своим качеством. Причем не по нашей инициативе.

Кроме того, на ситуацию отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы исходим из того, что норвежское руководство отдает себе отчет в том, что на подобные недружественные шаги последуют ответные меры. Конечно, их разрабатывать и реализовывать будем, исходя из наших интересов", – подчеркнула она.



"Никакой трагедии"

Россияне уже больше года не посещают Норвегию с туристическими целями, поэтому официальный запрет на въезд никак не скажется на них. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

"Люди едут туда с гуманитарной целью. Например, кто-то умер, кто-то родился, воссоединение семьи. Вот с такими целями открыта граница с Норвегией. А туризм больше года закрыт. Просто сейчас Норвегия объявила об этом официально", – отметил эксперт.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Массовый поток в Норвегию был в 2019 году и исчез еще с начала ковида. Поэтому никакой трагедии из запрета на въезд я бы делать не стал.

По словам эксперта, сейчас россияне едут отдыхать в Грецию, Испанию, Италию, Францию и на Кипр. По сравнению с прошлым годом поток увеличился на 150%. "Визы даются охотно, никаких проблем. Билеты в Европу резко подешевели, поэтому сейчас идет такой массовый спрос", – пояснил Алексан Мкртчян.

В 2022 году Евросоюз принял решение приостановить действовавшее с РФ соглашение об упрощенном визовом режиме. В результате процесс оформления шенгенской визы для россиян стал сложнее, дороже и более длительным.

