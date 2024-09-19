Schengen Area News: Германия будет проверять соцсети просителей шенгенских виз

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Немецкие власти начнут проверять социальные сети просителей шенгенских виз. Об этом сообщается на сайте Schengen Area News.

Уточняется, что подобная рекомендация была дана полицией Германии для пресечения мошенничества. Правоохранители собираются исследовать все данные заявителей, находящиеся в открытом доступе, чтобы в дальнейшем создавать профили риска. В них будет указана обобщенная информация о человеке: его пол, возраст, происхождение, средства передвижения, маршрут, орган, выдавший визу, цель поездки, указанное место назначения и некоторые другие сведения.

По мнению правоохранительных органов Германии, в открытом доступе есть много полезной информации о просителях визы. Например, можно узнать, активны ли они в социальных сетях, состоят ли в каких-то сообществах или какие места они посещали прежде.

Также благодаря этим данным можно определить, какая профессия у заявителя и, соответственно, сколько он зарабатывает.

Ранее сообщалось, что ЕС изучает новые меры по ужесточению получения виз гражданами России. По словам еврокомиссара Стеллы Кириакидес, количество виз для россиян упало на примерно 90%. Сейчас изучается, как государства – члены ЕС реализуют инструкции с более строгими правилами выдачи виз россиянам. Это делается, чтобы понять, нужно ли нам принимать новые меры ужесточения.