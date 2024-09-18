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18 сентября, 16:47

Политика

ЕС изучает новые меры по ужесточению получения виз гражданами РФ

Фото: depositphoto/paulgrecaud

В ЕС на фоне упрощения Венгрией выдачи виз россиянам изучают новые меры ужесточения их получения гражданам РФ. Об этом заявила еврокомиссар Стелла Кириакидес, передает РИА Новости.

Кириакидес, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, назвала Россию "угрозой для Евросоюза".

"Мы приостановили действие облегченного визового режима с РФ, мы подготовили инструкции для государств – членов ЕС по более строгим правилам выдачи виз, дополнительных проверок для граждан России на границах ЕС. Количество виз для российских граждан упало на примерно 90%. Мы сейчас изучаем, как государства-члены реализуют эти инструкции для того, чтобы понять, нужно ли нам принимать новые меры", – отметила еврокомиссар.

По ее словам, Еврокомиссия ожидает письменного ответа от Будапешта на свой запрос по облегчению процесса получения рабочих виз гражданами РФ, включая вопрос о том, почему Венгрия посчитала необходимым упростить получение виз в ЕС россиянами в нынешних политических условиях, а также как страна планирует обеспечить контроль за ними.

В июле 2024 года Венгрия включила Россию и Белоруссию в программу "Национальная карта", в рамках которой можно получить рабочие визы по ускоренной процедуре без проверок безопасности. Тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что это решение не скажется на безопасности Шенгенской зоны.

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