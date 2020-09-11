Москвичам рассказали, как добраться до Гагры

Телеканал Москва 24 в рубрике "Посадочный талон" рассказывает о том, куда можно поехать и сколько это стоит.

В Гагру на поезде ехать более суток, такая поездка обойдется примерно в пять тысяч рублей. На машине время в пути составляет примерно 18 часов, а на бензин уйдет восемь тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.