Российские туристы совершили летом более 20 млн поездок по массовым направлениям страны

Более 20 миллионов поездок совершили российские туристы по стране этим летом. Данными поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Лидерами среди направлений стали Краснодарский Край, Крым и Калининград. Средняя стоимость тура составила 50–70 тысяч рублей. Среди тех, кто путешествовал в Приволжье, на Алтай или в Тюмень, разброс побольше – от 25 до 100 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.