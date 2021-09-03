Российские туристы стали чаще ездить на отдых в Дубай

Фото: depositphotos/oischenko73

В первом полугодии 2021 года турпоток из России в Дубай вырос на 15 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает АТОР.

За январь-июнь 2021 года Дубай посетили 209 704 российских туриста. В прошлом году Россия занимала четвертое место по турпотоку в этот эмират, а в 2021 году поднялась на второе место.

Однако в мае Россия заняла лидирующую позицию, количество посещений Дубая составило 40,9 тысячи. В июне было зафиксировано 25,1 тысячи – это на 91 процент больше, чем в июне 2020 года.

Ранее туроператоры сообщали, что спрос на зимние туры упал больше чем в три раза. Отдыхающие боятся планировать отдых заранее из-за периодических локдаунов и ограничений. Количество забронированных туров пока крайне небольшое – от 5 до 10 процентов.

До этого в Ростуризме выразили надежду на восстановление чартерных маршрутов на курорты Египта. На данный момент авиасообщение между странами доступно в ограниченном режиме. С 9 августа были открыты по пять еженедельных рейсов по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эль-Шейх.