Телеканал Москва 24 рассказал, чем можно заняться в Кисловодске и Пятигорске

Увидеть дачу Шаляпина, прогуляться в лечебном парке и искупаться в озере с горячей минеральной водой. Все это можно сделать в Кисловодске и Пятигорске.

Что еще интересного можно увидеть в тех местах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.