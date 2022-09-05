Болгария увеличит визовый сбор с российских туристов до 80 евро

Болгария увеличит визовый сбор с российских туристов с 35 до 80 евро. Об этом сообщил министр туризма страны.

Он подчеркнул, что до сих пор россияне пользовались облегченным визовым режимом. "Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с этим придется считаться", – прокомментировал изменения чиновник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.