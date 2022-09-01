Глава Ростуризма опровергла введение QR-кодов для путешествующих граждан РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Информация о том, что для отдыха внутри РФ и поездок за рубеж ввели QR-коды, не соответствует действительности. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что информация касается запуска системы электронной путевки, которая начала работать в РФ 1 сентября в тестовом режиме.
"Система электронной путевки вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов", – сказала руководитель Ростуризма.
По ее словам, система предназначена для внесения данных о купленных турах с последующим присвоением идентификатора. Это сделали для учета купленных туров, а также для проверки информации о них.
Ранее в РФ стартовала программа туристического кешбэка. Она продлится до 10 сентября. В случае если заявленный на программу бюджет (3 миллиарда рублей) будет потрачен россиянами раньше, действие программы остановят.
Позже сообщалось, что с начала старта программы ей воспользовались около 100 00 человек. Наиболее популярными среди россиян стали 10 направлений, в том числе отечественные курорты Крым и Сочи. С момента запуска программы туроператоры отметили рост продаж до 2,5 раза, сообщила Догузова.
"Деньги 24": новый этап программы туристического кешбэка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: