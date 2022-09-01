Глава Ростуризма опровергла введение QR-кодов для путешествующих граждан РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Информация о том, что для отдыха внутри РФ и поездок за рубеж ввели QR-коды, не соответствует действительности. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что информация касается запуска системы электронной путевки, которая начала работать в РФ 1 сентября в тестовом режиме.

"Система электронной путевки вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов", – сказала руководитель Ростуризма.

По ее словам, система предназначена для внесения данных о купленных турах с последующим присвоением идентификатора. Это сделали для учета купленных туров, а также для проверки информации о них.

Ранее в РФ стартовала программа туристического кешбэка. Она продлится до 10 сентября. В случае если заявленный на программу бюджет (3 миллиарда рублей) будет потрачен россиянами раньше, действие программы остановят.

Позже сообщалось, что с начала старта программы ей воспользовались около 100 00 человек. Наиболее популярными среди россиян стали 10 направлений, в том числе отечественные курорты Крым и Сочи. С момента запуска программы туроператоры отметили рост продаж до 2,5 раза, сообщила Догузова.

