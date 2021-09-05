Москвичам рассказали, как добраться до Иркутска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

От Москвы полет к Байкалу займет пять с половиной часов. Билеты, можно найти в пределах 5 тысяч рублей, если постараться. На поезде – путь для терпеливых, поскольку дорога займет более трех дней. И билет дороже, чем на самолете – порядка 7 тысяч рублей.

Если решиться и поехать на машине, понадобится потратить 20 тысяч рублей только на бензин. О том, стоит ли внимания такая дальняя поездка, и как отдыхается на байкальском острове Ольхон – в сюжете телеканала Москва 24.

