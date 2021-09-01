Москвичам рассказали, как добраться до Махачкалы

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

До Махачкалы на самолете можно добраться за 2,5 часа. Стоимость билета – около 2 тысяч рублей. На поезде ехать придется больше суток, и билеты дороже, чем на самолет.

Самый дорогой вариант – путешествие на машине. 7 тысяч рублей придется отдать отдадите за бензин, а дорога займет минимум 22 часа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.