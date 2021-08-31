Стало известно, почему россияне почти не покупают туры на Новый год

Россияне сейчас почти не покупают путевки на новогодние праздники. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров.

Как уточняется, пока есть только единичные продажи туров в Сочи. Люди опасаются что-то бронировать заранее. И, по мнению специалистов, причины простые – туристов пугает возможное ужесточение антиковидных мер.

При этом, по словам экспертов, пока что высоким продажам не способствуют даже крупные акции и скидки на раннее бронирование. Впрочем, по прогнозам, уже в октябре спрос на туры может заметно вырасти.