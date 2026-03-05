05 марта, 14:15Туризм
Около 6 тыс российских туристов застряли в ряде стран из-за конфликта на Ближнем Востоке
Около 6 тысяч российских туристов застряли на Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и ряде других стран из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Речь идет о тех, кто улетел туда через Дубай и не может вернуться тем же путем. При этом за последние несколько дней более 2 тысяч человек из этой категории путешественников смогли доставили в Россию.
