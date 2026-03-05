Россияне застряли на круизном лайнере в Дохе из-за конфликта на Ближнем Востоке

Больше 200 россиян без рабочих банковских карт и возможности добраться до Дубая застряли в Дохе. С 28 февраля круизный лайнер Celestyal Journey стоит в порту из-за обострения на Ближнем Востоке.

Когда граждан других стран начали забирать еще 1 марта, посольство России вышло на связь только спустя четыре дня. Сейчас дипломаты обсуждают возможность размещения российских пассажиров в гостиницах.

