Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 4 марта.

Минэкономразвития подготовило распоряжение правительства о возврате туристам денег из фондов персональной ответственности туроператоров. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Министр напомнил, что продажи туров и отдельных авиабилетов в страны Персидского залива уже приостановлены.

Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В разговоре была затронута ситуация вокруг трубопровода "Дружба", работу которого заблокировал киевский режим. По словам Сийярто, это было сделано намеренно ради шантажа и желания повлиять на венгерские выборы в апреле.

Парковка на улицах Москвы 8 и 9 марта будет бесплатной, рассказал в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин. Это касается стоянок с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. В свою очередь, парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.