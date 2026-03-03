Туроператоры потратили 2,5 млрд рублей на помощь россиянам из-за ближневосточного кризиса

Российские туроператоры с 28 февраля потратили более 2,5 миллиарда рублей на помощь туристам из-за ближневосточного кризиса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По ее данным, суммарные потери отрасли растут в геометрической прогрессии.

Это может создать реальную угрозу финансовой устойчивости индустрии. Чтобы поддержать отрасль, ассоциация просит Минэкономразвития РФ освободить туроператоров от взносов в Фонд персональной ответственности в этом году и разрешить использовать его средства.

