03 марта, 16:15

Туризм

Туроператоры потратили 2,5 млрд рублей на помощь россиянам из-за ближневосточного кризиса

Российские туроператоры с 28 февраля потратили более 2,5 миллиарда рублей на помощь туристам из-за ближневосточного кризиса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По ее данным, суммарные потери отрасли растут в геометрической прогрессии.

Это может создать реальную угрозу финансовой устойчивости индустрии. Чтобы поддержать отрасль, ассоциация просит Минэкономразвития РФ освободить туроператоров от взносов в Фонд персональной ответственности в этом году и разрешить использовать его средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
туризмполитиказа рубежомвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

