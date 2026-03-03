Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 09:15

Туризм

Более 300 туристов из РФ застряли в Баку после экстренной посадки из-за ситуации в Иране

Более 300 туристов из РФ застряли в Баку после экстренной посадки из-за ситуации в Иране

Планировавшие поехать в страны Ближнего Востока россияне могут вернуть деньги за тур

Вывозные рейсы с россиянами из стран Ближнего Востока запланированы на 3 марта

Купившие туры в страны Ближнего Востока россияне могут перенести их

Около 20 тысяч российских туристов остаются в странах Персидского залива

Туристы рассказали об обстановке в ОАЭ на фоне ближневосточного конфликта

Туристы рассказали об обстановке в ОАЭ на фоне ближневосточного конфликта

Аэропорты Дубая возобновили работу в ограниченном режиме

В Роспотребнадзоре сообщили о праве туристов требовать деньги за тур при угрозе жизни

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов

Более 300 российских туристов, самолет которых экстренно посадили в Баку из-за обстрелов в Дубае, не хотят лететь отдыхать в ОАЭ. В столице Азербайджана они находятся с 28 февраля и планировали вернуться домой, однако перевозчик заявил, что самолет может отправиться только в Дубай.

Как рассказал один из пассажиров, они летели в Дубай отдыхать, но самолет развернули над Тегераном в связи с военными действиями посадили в Баку. По его словам, на протяжении трех дней ни перевозчик, ни туроператоры не давали информации, говорили ждать. 2 марта около 50–60 человек улетели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
туризмтранспортполитиказа рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика