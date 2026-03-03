Более 300 туристов из РФ застряли в Баку после экстренной посадки из-за ситуации в Иране

Более 300 российских туристов, самолет которых экстренно посадили в Баку из-за обстрелов в Дубае, не хотят лететь отдыхать в ОАЭ. В столице Азербайджана они находятся с 28 февраля и планировали вернуться домой, однако перевозчик заявил, что самолет может отправиться только в Дубай.

Как рассказал один из пассажиров, они летели в Дубай отдыхать, но самолет развернули над Тегераном в связи с военными действиями посадили в Баку. По его словам, на протяжении трех дней ни перевозчик, ни туроператоры не давали информации, говорили ждать. 2 марта около 50–60 человек улетели.

