Туристов предупредили о жаре до 60 градусов в Таиланде в апреле

Туристам, планирующим поездку в Таиланд в апреле, стоит учесть, что в начале месяца страну накроет волна экстремальной жары. Столбики термометров могут подниматься до 60 градусов. Из-за высокой влажности местные власти рекомендуют не выходить на улицу с 13:00 до 16:00.

Шри-Ланка готовится отменить визы для россиян и разрешить въезд на полгода. Сейчас для посещения страны требуется бесплатный электронный документ на 30 дней с возможностью двух въездов. Продление обходится от 60 до 200 долларов. По мнению экспертов, отмена виз заметно увеличит турпоток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.