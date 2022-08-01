Сочи этим летом посетили 4 миллиона туристов

Летом 2022 года в Сочи побыли четыре миллиона туристов, сообщают городские власти.

Есть ли еще возможность улететь в Сочи и какова стоимость авиабилетов и отелей? Как москвичи отдыхают на Черноморском побережье и чем там можно заняться, помимо купания в море? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.