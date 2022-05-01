Из Москвы начал курсировать круизный поезд "Жемчужина Кавказа". Тур длится 7 дней и 6 ночей.

По пути запланированы остановки в Чечне и в Дагестане, а также других регионах страны. Некоторые пассажиры приобретали путевки по программе кешбэка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.