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31 октября, 11:45

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Дептранс заявил, что число электромобилей в Москве к 2030 году будет не меньше 315 тысяч

Дептранс заявил, что число электромобилей в Москве к 2030 году будет не меньше 315 тысяч

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Число электромобилей в Москве к 2030 году будет не меньше 315 тысяч. Такой прогноз дал столичный Дептранс, который хочет к этому сроку установить 12,5 тысячи мощных зарядных станций на дорогах, в торговых центрах, на придомовых территориях и в гаражах.

Если внести поправки в законы, то можно обязать застройщиков смонтировать еще 5,5 тысячи зарядок на паркингах внутри жилых домов. В мэрии также планируют поддерживать и общественный транспорт на электротяге, для которого тоже потребуется развитие инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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