В столичном метро достраивают Большую кольцевую линию

В московском метро достраивают Большую кольцевую линию (БКЛ). Скоро удобный транспорт придет и в область – можно будет добраться до аэропорта. Это сотни километров путей. Работы идут круглосуточно.

При этом город настолько развит, что прокладывать тоннели и коммуникации между плотной застройкой очень не просто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.