Тематический поезд в честь 100-летия народной дипломатии запустили в метро Москвы

В метро Москвы запустили тематический поезд в честь 100-летия народной дипломатии. Состав курсирует по Серпуховско-Тимирязевской линии.

Каждый вагон посвящен разным периодам XX века. Среди них – становление советского государства, попытки прорвать культурную, политическую и гуманитарную блокаду 20-х годов, визиты в страну знаменитых писателей и художников, а также Вторая мировая война.

