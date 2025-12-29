Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 12:45

Транспорт

Тематический поезд в честь 100-летия народной дипломатии запустили в метро Москвы

Тематический поезд в честь 100-летия народной дипломатии запустили в метро Москвы

Собянин: открыто движение на путепроводе по основному ходу Варшавского шоссе

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

МЦД начнут продлевать в Москве в 2026 году

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 29 декабря

Поезд Деда Мороза прибудет в Нерехту 29 декабря

Автоматическое продление водительских прав отменят в России с 1 января

МВД хочет упразднить требование о предъявлении медсправок для экзамена на права

Новости регионов: фрагмент ракеты "Союз-2.1б" достиг земли в Якутии

Спецстоянки в Москве будут работать круглосуточно в праздничные дни

В метро Москвы запустили тематический поезд в честь 100-летия народной дипломатии. Состав курсирует по Серпуховско-Тимирязевской линии.

Каждый вагон посвящен разным периодам XX века. Среди них – становление советского государства, попытки прорвать культурную, политическую и гуманитарную блокаду 20-х годов, визиты в страну знаменитых писателей и художников, а также Вторая мировая война.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоЕвгения Мирошкина

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика