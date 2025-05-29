29 мая, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 мая
Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.
Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.