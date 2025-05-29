Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 мая

"Мой район. Новости": вокруг станции "Академическая" обустроят комфортную территорию

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 892 в районе Московском

"Деньги 24. Финансовая грамотность": покупка поддержанных автомобилей

В Москве стала доступна аренда механических велосипедов без привязки к станциям

Минтранс РФ предложит ряд уточнений в правила пропуска машин со спецсигналами

Столичный блогер заявил о возможности заработать на жалобах на самокатчиков

ГД приняла в первом чтении закон о лишении водительских прав за лекарственное опьянение

"Московский патруль": полицейские проверили автобусы у метро "Петровско-Разумовская"

Собянин: еще 900 объектов транспортной инфраструктуры подключено к энергосетям

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика