Москвичи смогут оставить предложения по регулированию СИМ на сайте сим.москва

Москвичам предложили оставить свое мнение по поводу средств индивидуальной мобильности на сайте сим.москва. Там горожан призывают поддержать законопроект председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Он предусматривает запрет на использование мобильного телефона во время поездок, запрет на оставление места аварии, обязательное оказание помощи пострадавшим при ДТП, запрет на управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, а также введение медосвидетельствования на состояние опьянения по требованию уполномоченного лица.

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