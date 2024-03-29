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29 марта, 14:15

Транспорт

Москвичи смогут оставить предложения по регулированию СИМ на сайте сим.москва

Москвичи смогут оставить предложения по регулированию СИМ на сайте сим.москва

Пассажиры задержанного с 28 марта рейса из Хургады вылетели в Москву

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Новости регионов: мосты и переправы затопило паводком в Приморье

"Познавательный фильм": Москва. МЦД

Новости мира: в Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для самолетов

Первый беспилотный поезд "Ласточка" планируют запустить на МЦК летом 2024 года

Рейс из Хургады в Москву задержали более чем на 12 часов

Департамент транспорта Москвы рассказал о дорожной обстановке 29 марта

Дептранс рассказал об обстановке на столичных дорогах 29 марта

Москвичам предложили оставить свое мнение по поводу средств индивидуальной мобильности на сайте сим.москва. Там горожан призывают поддержать законопроект председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Он предусматривает запрет на использование мобильного телефона во время поездок, запрет на оставление места аварии, обязательное оказание помощи пострадавшим при ДТП, запрет на управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, а также введение медосвидетельствования на состояние опьянения по требованию уполномоченного лица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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