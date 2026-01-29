29 января, 19:15Транспорт
Загруженность московских дорог достигла 8 баллов 29 января
Загруженность дорог в Москве, по данным ЦОДД, оценивается в 8 баллов вечером 29 января. Средняя скорость движения составляет 23 километра в час. Специалисты рекомендуют автомобилистам планировать поездки после 20:30.
На Ярославском и Ленинградском шоссе в направлении области, а также на проспекте Маршала Жукова наблюдается интенсивное движение. Водителям грузовиков советуют отложить несрочные рейсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.