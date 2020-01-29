Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Запуск трамваев на Трифоновской улице сократил время поездок для студентов в 2 раза. 25 тысяч учащихся получили трамвайный маршрут от станции метро "Рижская" и Белорусского вокзала до различных университетов. Там курсируют современные автономные вагоны "Львенок-Москва".

"Обновленные терминалы по продаже билетов уже зарекомендовали себя как надежное и быстрое платежное оборудование. Москвичи и гости столицы могут в несколько касаний приобрести абонемент или пополнить "Тройку", не теряя времени в кассах. До конца 2026 года на станциях метро установят 450 новых устройств. Они заменят терминалы с истекающим сроком службы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Инспекторы МАДИ помогают водителям избежать штрафов за неправильную стоянку. Памятки на лобовых стеклах заранее сообщают об изменениях в организации дорожного движения.