В Москве до конца года установят около 50 станций быстрой зарядки для электрокаров

До конца года в столице планируют установить примерно 50 станций быстрой зарядки для электроавтомобилей. Найти свободную и забронировать время можно буквально в пару кликов через приложение "Московский транспорт".

Благодаря новым станциям электромобили будут заряжаться в шесть раз быстрее. На саму зарядку тоже уйдет совсем немного времени – 20 минут.

Всего в городе на данный момент порядка двух тысяч таких машин. Однако, согласно опросу, примерно 60% россиян хотели бы приобрести такую машину в ближайшие несколько лет. Еще один бонус для владельцев электрокаров в Москве – бесплатная парковка. Кроме того, эти водители не платят транспортный налог.