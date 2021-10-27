Оперштаб ответил на главные вопросы о нерабочих днях в Москве

Московский оперштаб уточнил, что будет и не будет открыто в Москве в нерабочие дни. Они начинаются уже 28 октября.
В обычном режиме продолжат работу магазины, где реализуют не менее 30% товаров первой необходимости.
Химчистки, шиномонтажи и автосервисы приостановят работу на время нерабочих дней. Салоны красоты и массажные салоны, даже с медицинской лицензией будут закрыты.
Москвичи смогут проводить время в парках, а вот детские игровые и комнаты закрывают.
Также сообщается, что школьникам не будут блокировать транспортные карты на время нерабочих дней.