Москвичам рассказали, как изменилось движение в столице с открытием МЦД

Пассажиры восьми железнодорожных направлений теперь могут добираться практически до любой точки города с помощью Московских центральных диаметров. Пересадки между МЦД, МЦК и метро бесплатные.

Кроме того, многие станции стали московскими городскими вокзалами, а значит менять вид транспорта стало еще удобнее. Какие дополнительные возможности появились у пассажиров с открытием МЦД-4.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.