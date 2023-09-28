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28 сентября, 11:15

Транспорт

Москвичам рассказали, как изменилось движение в столице с открытием МЦД

Москвичам рассказали, как изменилось движение в столице с открытием МЦД

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Пассажиры восьми железнодорожных направлений теперь могут добираться практически до любой точки города с помощью Московских центральных диаметров. Пересадки между МЦД, МЦК и метро бесплатные.

Кроме того, многие станции стали московскими городскими вокзалами, а значит менять вид транспорта стало еще удобнее. Какие дополнительные возможности появились у пассажиров с открытием МЦД-4.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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