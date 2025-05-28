28 мая, 07:15Транспорт
Программа льготного автокредитования стала доступна для семей с двумя детьми
Программа льготного автокредитования стала доступна для семей с двумя детьми. Раньше такая возможность была только у многодетных. Льгота оказалась востребованной и ее расширили, чтобы еще больше семей смогли позволить себе машину.
Важным условием является локализация автомобиля, он должен производиться в России и собираться из отечественных материалов. Так выиграют не только покупатели, но и авторынок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.