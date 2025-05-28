Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 07:15

Транспорт

Программа льготного автокредитования стала доступна для семей с двумя детьми

Программа льготного автокредитования стала доступна для семей с двумя детьми

Столичные аэропорты готовы к летнему сезону

Внедорожник с подозрительным предметом эвакуировали от станции метро "Тропарево"

"Московский патруль": сотрудники МАДИ усилили контроль за водителями на улицах Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 мая

СМИ: парковку возле станции метро "Тропарево" перекрыли из-за подозрительного предмета

Около 2,5 тыс человек столкнулись с отменой рейсов Turkish Airlines в аэропортах Москвы

Эксперты рассказали, что делать пассажирам после отмены рейсов Turkish Airlines

Минэкономразвития РФ проконтролирует ситуацию с отмененными рейсами Turkish Airlines

Минэкономразвития РФ подключилось к решению вопроса с отменой рейсов Turkish Airlines

Программа льготного автокредитования стала доступна для семей с двумя детьми. Раньше такая возможность была только у многодетных. Льгота оказалась востребованной и ее расширили, чтобы еще больше семей смогли позволить себе машину.

Важным условием является локализация автомобиля, он должен производиться в России и собираться из отечественных материалов. Так выиграют не только покупатели, но и авторынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика