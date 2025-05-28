Программа льготного автокредитования стала доступна для семей с двумя детьми. Раньше такая возможность была только у многодетных. Льгота оказалась востребованной и ее расширили, чтобы еще больше семей смогли позволить себе машину.

Важным условием является локализация автомобиля, он должен производиться в России и собираться из отечественных материалов. Так выиграют не только покупатели, но и авторынок.

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