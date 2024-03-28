Приостановка работы Samsung Pay не повлияет на оплату проезда в столичном транспорте

В Дептрансе заявили, что приостановка работы Samsung Pay с 3 апреля не повлияет на оплату проезда в московском городском транспорте. В ведомстве призвали жителей столицы пользоваться отечественными платежными технологиями, например, оплатой по биометрии или СБП.

Кроме того, как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в 2024 году владельцам любых смартфонов станет доступна виртуальная карта "Тройка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.