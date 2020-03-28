Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В столице уже доступно для аренды 60 тысяч электросамокатов и 3 тысячи электровелосипедов 2.0. Скоро прокат самокатов появится в новых районах, а в велопрокате будет доступно более 11 тысяч велосипедов. Для безопасности поездок количество медленных зон увеличили до 300.

"Московские городские вокзалы – это современные транспортные узлы с удобными пересадками между разными видами транспорта. Мы создаем городские вокзалы, и в районы приходит надежный и удобный транспорт: у пассажиров появляются новые варианты маршрутов и быстрые пересадки. Благодаря комфортной инфраструктуре и понятной навигации городской транспорт все чаще выбирают вместо личных автомобилей для ежедневных поездок. Развитие рельсового каркаса столицы продолжается под личным контролем Сергея Собянина", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 20 апреля новые выделенные полосы заработают на юге, юго-востоке и западе города. На участках, где появятся выделенки, проходят 27 маршрутов наземного городского транспорта.